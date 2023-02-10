عرنكي يدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية لإنقاذ حياة مئات الأسرى

رام الله - دنيا الوطندعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين الدكتور فيصل عرنكي الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، والعمل الجاد والسريع لإنقاذ حياة مئات الاسرى الذين يتهددهم الموت البطئ، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.واعتبر عرنكي ان استشهاد الأسير احمد بوعلي فجر اليوم في سجون الاحتلال، يمثل انتهاكا لحقوق الانسان وللقوانين والمواثيق الدولية، ما يستوجب من المنظمات الدولية ارسال وفود طبية وحقوقية للوقوف على ما يعانيه الاسرى داخل السجون من انتهاكات جسيمة بحقهم، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه بحق اسرانا الابطال.وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ابو علي المعتقل منذ عام 2012، حيث عانى من عدة أمراض مزمنة، تعمدت إدارة السجون اهمال وضعه الصحي ورفض تقديم العلاج اللازم له على مدار عشر سنوات.وأعرب عرنكي عن القلق الشديد على حياة اسرانا في ظل المخاطر المحدقة بهم في سجون الاحتلال، لا سيما مع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الفاشية بحقهم، مطالبا المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الاسرى بشكل عاجل.واكد عرنكي ان مختلف الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في دول العالم تجند كل امكانياتها وجهودها لفضح ممارسات الاحتلال بحق الاسرى، ولمطالبة الراي العام الدولي بدور فاعل لإنهاء معاناة المعتقلين في سجون الاحتلال.