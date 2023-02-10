فيديو.. قوات الاحتلال تعتقل زوجة منفذ عملية الدهس في القدس





وأسفرت العملية عن مقتل إسرائيلييْن وإصابة آخرين بينهم حالة خطيرة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل الشهيد قراقع، واعتقلوا زوجته آية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.



وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل الشهيد قراقع، واعتقلوا زوجته آية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.





وفي وقت سابق، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين المعتصمين في محيط المبنى المهدد بالهدم، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وداهمت قوات الاحتلال داهمت محيط المبنى المهدد بالهدم، عقب انتهاء صلاة الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، تجاه المواطنين، وأزالت العلم الفلسطيني من على جدرانه.

وفي وقت سابق، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين المعتصمين في محيط المبنى المهدد بالهدم، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.وداهمت قوات الاحتلال داهمت محيط المبنى المهدد بالهدم، عقب انتهاء صلاة الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، تجاه المواطنين، وأزالت العلم الفلسطيني من على جدرانه.

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت زوجة الشهيد حسين قراقع، منفذ عملية الدهس.