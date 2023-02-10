بن غفير يُصدر تعليمات للشرطة بالاستعداد لشن عملية "السور الواقي 2"

يأتي ذلك بعد وقت قليل من عملية دهس نفذها المقدسي حسين قراقع، من بلدة العيسوية، أسفرت عن مقتل إسرائيلييْن وإصابة آخرين بينهم حالة خطيرة.

هذه العملية جاءت بعد أسبوعين من عملية إطلاق النار نفذها خيري علقم، أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين، في المدينة المقدسة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الجمعة، إن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير أصدر تعليمات للشرطة بالاستعداد لشن عملية "السور الواقي 2" في شرق القدس ابتداءً من يوم الأحد.