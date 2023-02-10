منصور عباس: سأستمر في رفض وإدانة أي ضرر يلحق بالمدنيين والأبرياء

رام الله - دنيا الوطنعلق رئيس (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس، اليوم الجمعة، على عملية الدهس في القدس المحتلة.وقال في تصريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال: "سأستمر في رفض وإدانة أي ضرر يلحق بالمدنيين والأبرياء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال".ودعا عباس إلى وقف ما وصفه "أي عمل يضر بحياة الإنسان وإعطاء فرصة للطرق السلمية".وأسفرت العملية التي نفذها المقدسي حسين قراقع من بلدة العيسوية، عن مقتل إسرائيلييْن وإصابة آخرين بينهم حالة خطيرة.يأتي ذلك بعد أسبوعين من عملية إطلاق النار نفذها خيري علقم، أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين، في المدينة المقدسة.