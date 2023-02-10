أولى قرارات نتنياهو وبن غفير عقب عملية القدس





وأضاف، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: "كنت أرغب في فرض إغلاق كامل ولكن هناك قانون، وأسعى لإقرار عقوبة الإعدام على المنفذين، وفي الأسبوع المقبل أجري مناقشة حول قانون السلاح، يجب أن نتصرف بحزم لحماية المستوطنين".



فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن رئيس بلدية القدس "موشيه ليئون" قرر توسيع الإجراءات الأمنية في محطات الحافلات في المدينة.





رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قراراً، عقب عملية الدهس في القدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، وإصابة ثمانية آخرين، بينهم حالات خطيرة.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أوعز بالتحرك الفوري لإغلاق منزل المنفذ تمهيداً لهدمه، كما أوعز بتعزيز القوات في الميدان، وإجراء تحقيقات وشن اعتقالات بالقدس.وكانت القناة (12) الإسرائيلية، ذكرت أن منفذ عملية الدهس بالقدس هو الشاب حسين قراقع (31 عاماً) من سكان قرية العيسوية بالقدس المحتلة.بدوره، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عقب وصوله مكان عملية الدهس: "أصدرت تعليماتي للشرطة بوضع حواجز حول العيسوية وتفتيش واحد تلو الآخر ووقف أي مركبة".