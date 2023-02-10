أول تعليق من حماس على عملية الدهس بالقدس
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على عملية الدهس في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، وإصابة ثمانية آخرين، بينهم حالات خطيرة.
وقال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم في تصريحات لـ(إذاعة الأقصى)، إن "العملية البطولية في القدس هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وآخرها مجزرة الاحتلال في مخيم عقبة جبر".
وأضاف قاسم: "عملية القدس اليوم تؤكد من جديد بأن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة سيواصلون التصدي للاحتلال حتى كنسه عن أرضنا، وأنه لا مجال للإلتفاف على ثورة الشعب الفلسطيني".
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وتابع: "الضربات المتتالية التي يتلقاها الاحتلال من قبل الشباب الثائر، هي دليل واضح بأن الشعب الفلسطيني لا يخشى كل القرارات الصهيونية الفاشية ولا توقف ثورة الشعب، وهي أكبر بكثير من أن يلتف عليها أي أحد. على الاحتلال أن يعرف بأن لكل فعل رد فعل، ولكل جريمة يرتكبها بحق شعبنا لها رد مناسب في الميدان".
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