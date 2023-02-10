70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات الآلاف، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 70 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا، في الأقصى المبارك.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة، ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.