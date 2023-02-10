شؤون فلسطينية

70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات الآلاف، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 70 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا، في الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة، ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

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