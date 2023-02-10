عاجل

  • القناة (12) الإسرائيلية: أوعز رئيس الوزراء نتنياهو بتعزيز القوات في الميدان وإجراء تحقيقات وشن اعتقالات

شؤون فلسطينية

فتوح يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو علي

فتوح يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو علي
روحي فتوح
رام الله - دنيا الوطن
حمل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أحمد أبو علي (42 عاماً) من مدينة يطا جنوب الخليل، في مستشفى (سوروكا)، صباح اليوم الجمعة، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي.

وقال فتوح، في بيان له، إن "إجراءات القمع الأخيرة بحق أسرانا في المعتقلات الاسرائيلية وتهديدات المجرم بن غفير وتعليماته بحرمان الأسرى من كافة حقوقهم وعمليات القمع بحقهم وحرمانهم من العلاج بالإضافة للتعذيب المستمر وعزلهم بظروف قاسية، مخالفا كل المواثيق الدولية التي تحمي الأسرى".

وحذر من مصير كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال وكذلك الجرحى، معتبراً أن "ما جرى مع الأسير أبو علي هي جريمة تضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم اليومية والتي ينفذها الاحتلال بأدواته القمعية، وأن جريمة الإهمال الطبي وهي القتل البطيء تشكل أبرز هذه الأدوات وأخطرها وكانت السبب الرئيسي في استشهاد العديد من الأسرى خلال السنوات الماضية".

وطالب فتوح الجهات الدولية وخاصة اللجنة الدولة للصليب الأحمر، بفتح تحقيق شامل للوقوف على هذه الجريمة والاطلاع على الظروف القاسية والارهاب الذي يمارس بحق الأسرى.

أخبار ذات صلة

شاهد: مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية دهس بالقدس المحتلة

شاهد: مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية دهس بالقدس المحتلة

فتوح يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو علي

فتوح يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو علي

مستوطن يدعس مواطناً فلسطينياً جنوب الخليل

مستوطن يدعس مواطناً فلسطينياً جنوب الخليل

&quot;المرور&quot; بغزة: إصابتان في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

الرئيس عباس يصل القاهرة غداً

الرئيس عباس يصل القاهرة غداً

فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة يبدأ مهام الإنقاذ في تركيا

فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة يبدأ مهام الإنقاذ في تركيا

حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

(يديعوت): مصر تُسرّع جهود الوساطة خشية تدهور الأوضاع بالضفة وغزة

(يديعوت): مصر تُسرّع جهود الوساطة خشية تدهور الأوضاع بالضفة وغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;المرور&quot; بغزة: إصابتان في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة يبدأ مهام الإنقاذ في تركيا

فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة يبدأ مهام الإنقاذ في تركيا

حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

جماهير غفيرة تحيي &quot;الفجر العظيم&quot; في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

جماهير غفيرة تحيي "الفجر العظيم" في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في جنين

إصابة شاب برصاص الاحتلال في جنين

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الإثنين

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الإثنين

استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي

استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي

منوعات

أحلام الشامسي لإحدى المتابعات: شيلي حجابك واسحبي عليه السيفون

أحلام الشامسي لإحدى المتابعات: شيلي حجابك واسحبي عليه السيفون

ديزني تعلن عن أجزاء جديدة من&quot;Frozen &quot;

ديزني تعلن عن أجزاء جديدة من"Frozen "

محمود الليثي يكشف أسرارًا جريئة عن حياته لأول مرة

محمود الليثي يكشف أسرارًا جريئة عن حياته لأول مرة

بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة

بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة

بأجواء رومانسية.. عقيل الرئيسي يحتفل بعيد ميلاد فرح الهادي الـ 28

بأجواء رومانسية.. عقيل الرئيسي يحتفل بعيد ميلاد فرح الهادي الـ 28

السوبرانو فاطمة سعيد تعيد أغنية &quot;مصر هي أمي&quot; إلى الأذهان

السوبرانو فاطمة سعيد تعيد أغنية "مصر هي أمي" إلى الأذهان

ماذا طلبت الفنانة يسرا من الاتحاد الأوروبي بعد زلزال سوريا ؟

ماذا طلبت الفنانة يسرا من الاتحاد الأوروبي بعد زلزال سوريا ؟

بالفيديو.. بلقيس تتبرع بمبلغ ضخم لسوريا

بالفيديو.. بلقيس تتبرع بمبلغ ضخم لسوريا

لن تصدق كم يتقاضى كريستيانو رونالدو في الثانية!

لن تصدق كم يتقاضى كريستيانو رونالدو في الثانية!

هل عادت الإعلامية إسعاد يونس للعمل مجدداً؟

هل عادت الإعلامية إسعاد يونس للعمل مجدداً؟

عربي

الرئيس التونسي يؤكد مشاركة بلاده في مؤتمر القدس الدولي

الرئيس التونسي يؤكد مشاركة بلاده في مؤتمر القدس الدولي

المبعوث الأممي لسوريا: يجب عدم &quot;تسييس&quot; ملف المساعدات للمتضررين

المبعوث الأممي لسوريا: يجب عدم "تسييس" ملف المساعدات للمتضررين

لبنان: مستعدون لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات لسوريا

لبنان: مستعدون لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات لسوريا

المغرب: تدخل البرلمان الأوروبي بشؤوننا الداخلية يتناقض مع العلاقات الثنائية

المغرب: تدخل البرلمان الأوروبي بشؤوننا الداخلية يتناقض مع العلاقات الثنائية