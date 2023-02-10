شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل القاهرة غداً

الرئيس عباس يصل القاهرة غداً
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة غداً السبت، وذلك للمشاركة في مؤتمر دعم القدس المنعقد بعد غد الأحد، بمقر الجامعة العربية وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى.

وأوضح السفير اللوح، أن "مشاركة الرئيس عباس في فعاليات المؤتمر هدفها مواجهة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الاستهداف الشرس لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والمواطنين المقدسيين فيها مع زيادة وتيرة التهويد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، لا سيما عقب تشكل حكومة اليمين المتطرف التي تستهدف تدمير حل الدولتين"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأضاف: "كذلك تأتي المشاركة من أجل تسليط الضوء على معاناة أهل القدس ودفاعهم عن حقهم في الحياة على أرضهم وإبراز صمودهم ، ومحاولة توفير مزيد من الدعم العربي والمؤسساتي تنمويا واستثماريا في مدينة القدس لتعزيز صمود المقدسيين من خلال تمويل مشاريع تنموية استثمارية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وتمكين المرأة، وتقديم مقترح لإنشاء صندوق عربي تطوعي تساهم فيه الدول الأعضاء والصناديق العربية والقطاع الخاص ووكالات التنمية العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس، وتشكيل لجنة قانونية من الخبراء القانونيين العرب لمتابعة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني امام المحاكم الدولية".

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