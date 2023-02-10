فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة يبدأ مهام الإنقاذ في تركيا

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغرتبين، إن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، بدأ، صباح اليوم الجمعة، أعمال الإنقاذ في المناطق المدمرة في مدينة "مالطيا" في تركيا، ويتركز عمله على البحث والإنقاذ.وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن الفريق انقسم الى مجموعتين كل مجموعة تعمل في موقع برفقة طواقم الإنقاذ التركية.وكان فريق دولة فلسطين المكون 30 عضواً وصل إلى تركيا يوم أمس، كما وصل 43 من الفريق إلى سوريا، من أجل دعم جهود الإغاثة المحلية والدولية، بعد الزلزال المدمر، الذي ضرب البلدين، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.