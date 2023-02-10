شؤون فلسطينية

(يديعوت): مصر تُسرّع جهود الوساطة خشية تدهور الأوضاع بالضفة وغزة

(يديعوت): مصر تُسرّع جهود الوساطة خشية تدهور الأوضاع بالضفة وغزة
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن مصر تسارع جهودها خشية تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في شهر رمضان.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن "مصر سرّعت  جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين لتقليل فرص اندلاع أحداث في القدس والضفة الغربية خلال شهر رمضان، وخشية انتشار التوتر إلى قطاع غزة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين، قولهم، إن "القاهرة تعتقد أن الوضع قد يخرج عن السيطرة، لذا طلبت من الولايات المتحدة الاتصال بإسرائيل للمساعدة في منع اندلاع أعمال عنف".

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