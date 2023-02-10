شؤون فلسطينية

الحركة الأسيرة تعلن الحداد والاستنفار عقب استشهاد الأسير أبو علي

الحركة الأسيرة تعلن الحداد والاستنفار عقب استشهاد الأسير أبو علي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، حالة الاستنفار والحداد لمدة ثلاثة أيام، حداداً على روح الشهيد أحمد ابو علي، الذي استشهد صباح اليوم، نتيجة الإهمال الطبي.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد أعلن استشهاد الأسير أحمد أبو علي (48 عاماً) من مدينة يطا قرب الخليل، فجر اليوم الجمعة، في مستشفى (سوروكا)، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي.

وقال نادي الأسير، في بيان، إنّ "الأسير ابو علي المعتقل منذ عام 2012، والمحكوم بالسّجن 12 عامًا والأب لتسعة أبناء، وتبقى نحو عامين على موعد الإفراج عنه، قد عانى على مدار هذه السّنوات من أمراض عدة، ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسُكري، إضافة إلى معاناته من السُمنة، ورافق ذلك مماطلة إدارة السجون المتعمدة في تقديم العلاج اللازم له، وفي إجراء الفحوص الطبية، ومتابعة وضعه الصحيّ، إلى أن أدى ذلك إلى استشهاده اليوم".

وحمّل نادي الأسير، "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاده، وعن مصير كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وكذلك الجرحى"، معتبرًا أن "ما جرى مع الأسير أبو علي جريمة تضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم غير المنتهية والتي ينفذها الاحتلال بأدوات ممنهجة".

وأضاف أنّ "جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) تشكّل أبرز هذه الأدوات، وأخطرها، وكانت السبب المركزي في استشهاد العديد من الأسرى خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أنّ غالبية من ارتقوا شهداء خلال العشر سنوات الماضية كانوا نتيجة لهذه الجريمة، إلى جانب جريمة التّعذيب".

بدوره، قال مكتب إعلام الأسرى، إن إدارة سجون الاحتلال أغلقت كافة الأقسام في السجون بعد استشهاد الأسير أحمد أبو علي.

يُشار إلى أنه وباستشهاد الأسير أحمد ابو علي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 235 شهيدًا، منذ عام 1967، منهم (75) نتيجة لجريمة الإهمال الطبي.

والجدير ذكره، أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من (600)، وهم ممن شخصت حالاتهم الصحيّة، ومن بينهم (24) يعانون من السرطان، والأورام بدرجات مختلفة، بحسب مؤسسات الأسرى.

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