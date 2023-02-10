شؤون فلسطينية

جماهير غفيرة تحيي "الفجر العظيم" في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

جماهير غفيرة تحيي "الفجر العظيم" في المسجدين الأقصى والإبراهيمي
أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أحيت جماهير غفيرة، اليوم الجمعة، الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، وأدوا صلاة الفجر للتأكيد على إسلامية المسجدين ورفضاً لمخططات الاحتلال الرامية لتهويدهما.

ففي القدس المحتلة، أمّت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر في الأقصى، في وقت شددت فيه قوات الاحتلال فيه من إجراءات على أبواب المسجد وعرقلت دخولهم لأداء صلاة الفجر.

وشهدت باحات المسجد الأقصى ومصلياته فجر اليوم، تواجداً نسائياً غفيراً لأداء صلاة الجمعة، فيما اعتدى جنود الاحتلال على عدد من المصلين أثناء توجههم للصلاة في المسجد.

وأدى عدد من المواطنين والمرابطين الممنوعين من دخول الأقصى صلاة الفجر على أبواب المسجد الخارجية.

وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر تواجداً حاشداً لأهالي القدس وأراضي 48، ومن تمكن من الوصول للمسجد من أبناء الضفة الغربية.

وفي الخليل، احتشد مئات المواطنين داخل المسجد الإبراهيمي وفي الشوارع المؤدية إليه وأحيوا صلاة الفجر العظيم.

وكانت دعوات مقدسية قد انطلقت للمشاركة والحشد بشكل واسع في صلاة الفجر في المسجد الأقصى، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين في فرض وقائع تهويدية جديدة بحق المسجد المبارك.

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