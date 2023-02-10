اليوم الخامس.. حصيلة ضحايا الزلزال تتجاوز 21 ألفاً مع تواصل عمليات البحث

رام الله - دنيا الوطنتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا، لليوم الخامس على التوالي، بعد الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 21 ألفاً وخلّف عشرات آلاف المصابين، وامتدت آثارها في المجمل إلى ملايين السكان في البلدين.وبحسب أحدث البيانات الرسمية، فإن عدد قتلى الزلزال في تركيا وصل إلى 18342 قتيلاً و74242 مصاباً، فيما تم إجلاء 75780 شخصاً من المناطق المنكوبة جنوبي البلاد.أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 3377 في عموم البلاد، وبلغ عدد المصابين 5245.ورغم أن العدد الأكبر من الضحايا سُجل في تركيا، فإن التحذيرات تتوالى من ارتفاع مطرد في عدد القتلى شمالي سوريا، وسط ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.ودخلت أول قافلة مساعدات بعد الزلزال المدمر، أمس الخميس، إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سوريا، والخاضعة لسيطرة المعارضة، في شمال سوريا، وفق ما أفاد المسؤول الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا، مازن علوش.بدوره، دعا المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون الحكومة السورية إلى عدم عرقلة إمدادات الإغاثة للمتضررين من الزلزال في المناطق الخارجة عن سيطرتها.