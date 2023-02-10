دولي

الكشف عن "زيارة سرية" لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى البحرين

الكشف عن "زيارة سرية" لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى البحرين
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام بحرينية عن زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إلى العاصمة البحرينية المنامة، الخميس.

من جهته، قال موقع (والا) الإسرائيلي، إن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي يزور البحرين للمشاركة في مؤتمر عسكري دولي مع كبار القادة العسكريين من الدول العربية".

وأضاف الموقع: "كانت زيارة رئيس الأركان طي الكتمان، لكن ظهرت صورة له وهو جالس في لقاء مع ولي عهد البحرين، صباح الخميس، في الصحف الكبرى هناك".

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن هليفي عاد إلى البلاد مساء الخميس.

كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا)، الأربعاء، مجموعة من الصور للمشاركين في المؤتمر الأمني، خلال استقبالهم من قبل ولي العهد البحريني، وخلال الكلمة التي ألقاها الأخير بحضورهم.

وظهر هليفي في أكثر من صورة أوردتها (بنا)، إلى جانب مجموعة من القيادات العسكرية من الدول المشاركة.



وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى لهليفي بصفته رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى إحدى الدول المشاركة في "اتفاقيات أبراهام"، والمرة الأولى التي يشارك فيها كرئيس للأركان في لقاء يجمعه بقادة عسكريين من دول عربية.

ويُنظم مؤتمر "الأمن الإقليمي" في المنامة، برعاية القيادة الوسطى العسكرية في الجيش الأميركي "سينتكوم"، ويشارك فيه قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا.

وكان هيرتسي هليفي (55 عاماً) قد تسلم منصبه خلفاً لأفيف كوخافي في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتولى هليفي في الماضي منصب قائد وحدة كوماندوز النخبة "سرية هيئة الأركان العامة"، وقائد لواء المظليين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وقائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة.

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