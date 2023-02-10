إصابة شاب برصاص الاحتلال في جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخر، خلال اقتحام الاحتلال الحي الشرقي في مدينة جنين، فجر اليوم الجمعة.وأفادت مصادر محلية، بأن شاباً أصيب برصاص الاحتلال الحي بالفخذ نقل على إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، وذلك لدى اقتحام جيش الاحتلال الحي الشرقي في جنين فجراً، واعتقال الشاب وقاص عدنان سباعنة، بعد مداهمة منزل ذويه وسط مواجهات عنيفة.وذكرت المصادر، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت جنين، وخاصة الحي الشرقي، وحي الألمانية، وسبق الاقتحام تسلل لوحدات الاحتلال الخاصة، التي حولت عدة منازل واسطح العمارات إلى نقاط عسكرية.