شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا
جانب من آثار الزلزال
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 77،  بعد وفاة عائلة فلسطينية مكونة من ثلاثة أفراد في مدينة "انطاكيا" التركية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، الليلة، إنه تم تأكيد وفاة عائشة باكير، عبد الله باكير، وعبد المعين باكير، في مدينة انطاكيا، علما أنهم من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وانتقلوا من مخيم درعا للعيش في تركيا.

ورجحت الوزارة ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

وكانت طواقم الإنقاذ قد تمكنت، يوم الخميس، من انتشال جثة الطبيب يوسف مجدي درابية من قطاع غزة، في مدينة أنطاكيا التركية، بعد فقدان أثره لمدة ثلاثة أيام متواصلة جراء الزلزال، بحسب ما أفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

وفي وقت سابق، أعلنت "الخارجية" أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة المواطن الفلسطيني حسن محمد ديمير وزوجته، من تحت أنقاض منزلهما المدمر في مدينة أديمان التركية.

ووصل عدد الضحايا الفلسطينيين في تركيا إلى 26، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الإثنين الماضي، شمال سوريا وجنوب تركيا إلى أكثر من 21 ألف شخص.

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