بلدية جنين تشرع بحملة لإزالة التعديات من شوارع وأسواق المدينة

رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية جنين، مساء اليوم الخميس، بحملة لإزالة التعديات من شوارع وأسواق المدينة، بالتعاون مع الشرطة وقوات الأمن.وتهدف الحملة إلى إزالة كافة المعيقات التي تؤثر على حركة المواطنين والمركبات في شوارع وأسواق المدينة.وأكد رئيس بلدية جنين نضال عبيدي أن الحملة مستمرة وتشمل جميع شوارع المدينة ومداخلها الرئيسية كشارعي الناصرة وحيفا، بهدف تنظيم الأسواق، مشيرا إلى أنه تم إزالة التعديات من بسطات أو هياكل حديدية وضعها أصحاب المحال وسط السوق التجاري.وناشد جميع أصحاب البسطات والمحال التجارية، التعاون مع طواقم تنظيم السوق وإزالة كافة التعديات عن الشوارع والأرصفة قبل إزالتها من قبل طواقم البلدية.