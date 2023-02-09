"بن غفير" يصدر أوامر بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات

رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء اليوم الخميس، أوامر بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات.وقالت هئية البث الإسرائيلية (كان) إن "ذلك يحدث لأول مرة، إذ لم تعتد إدارة سجون الاحتلال على عزل الأسيرات في زنازين إنفرادية، "بسبب نقص الميزانية لإنشاء قسم مخصص لزنازين العزل".وأوضحت أن "بن غفير أصدر أوامر بإنشاء قسم لعزل الأسيرات في سجن الرملة "نفي ترتسيا"، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، "بهدف عزل أسيرات كإجراء عقابي".