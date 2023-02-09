شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني يعزي نظيره السوري بضحايا الزلزال

رئيس الوزراء الفلسطيني يعزي نظيره السوري بضحايا الزلزال
رام الله - دنيا الوطن
عبّر رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس، في رسالة لنظيره السوري حسين عرنوس، عن تضامن فلسطين قيادة وشعبا مع الشقيقة سوريا في محنتها.

وقدم رئيس الوزراء تعازيه الحارة في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق شمال سوريا، مواسيا إياه بفقدان شقيقته نسوم عرنوس وابناءها واحفادها جراء الزلزال في حماة.

وقال اشتية في رسالته إلى عرنوس: "اتقدم باسم حكومة دولة فلسطين وبالأصالة عن نفسي بأسمى عبارات التضامن وخالص التعازي لدولتكم بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى شقيقتكم السيدة نسوم عرنوس وعائلتها، وأرسل خالص التعازي للشعب السوري الشقيق ولأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة".

وتابع: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وإننا على ثقة بقدرة وعزيمة الشعب السوري الشقيق على اجتياز هذه المحنة. دمتم ودامت جمهورية سوريا الشقيقة بمحبة وسلام".

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