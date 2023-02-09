دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمن إنهاء بلدية برشلونة علاقاتها المؤسسية مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنثمنت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنهاء بلدية برشلونة علاقاتها المؤسسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلية وإلغاء توأمتها مع بلدية تل أبيب.وأوضحت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم أن إنهاء العلاقات بين المجلس البلدي في برشلونة مع الاحتلال وبلدية تل أبيب جاء بعد جملة من الاحتجاجات والفعاليات الشعبية الداعمة لفلسطين والمنددة بجرائم الاحتلال وسياسات نظام الفصل العنصريفي دولة الاحتلال.وأكدت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية أن هذا القرار جاء بعد مئات الآلاف من التواقيع والحملات التي شنتها الأحزاب اليسارية وعمدة مدينة برشلونة والناشطين بحركة مقاطعة إسرائيل الـ (BDS)، والدور الذي لعبته الجاليات الفلسطينية في إسبانيا من دعم الـ(BDS) والانخراط في نشاطاتها.وكذلك دور الناشطين الأسبان والأوروبيين الداعمين للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية كما أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية، ويقفون ضد سياسات الفصل العنصري وجرائم الحرب الإسرائيليين.