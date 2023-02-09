دولي

أربعة قتلى على الأقل في زلزال ضرب إندونيسيا

أربعة قتلى على الأقل في زلزال ضرب إندونيسيا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 لقي أربعة أشخاص على الأقلّ مصرعهم، اليوم الخميس، بعدما ضرب زلزال عاصمة مقاطعة بابوا الإندونيسية، ما أدّى إلى انهيار مقهى على شاطئ البحر.

وشعر الناس بالزلزال الذي بلغت قوته 5,1 درجة عند قرابة الساعة 13,28 بالتوقيت المحلي (06,28 بتوقيت غرينتش) وحُدّد مركزه في جنوب العاصمة جايابورا على عمق 22 كيلومترًا، حسبما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في جايابورا أسيب خالد "انهار مقهى وقضى أربعة أشخاص. سقط في البحر".

وفرّ سكان جايابورا من المنازل والمتاجر بعد الهزّة.

وقالت بوتري كوريتا (30 عامًا) التي فرّت من مطعم آخر عندما حصل الزلزال "كنت أتناول الطعام حين بدأ كلّ شيء يهتزّ فجأة وزادت الهزّة قوة".

تشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا بسبب موقعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية.

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