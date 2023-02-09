دولي

وزير الدفاع الأميركي يعتزم زيارة إسرائيل خلال الشهر الحالي

وزير الدفاع الأميركي يعتزم زيارة إسرائيل خلال الشهر الحالي
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيصل إلى إسرائيل في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ووفق ما نقله هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مسؤول مطلع فإن، "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيصل إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر في ظل التوترات الأمنية".

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى مدينة رام الله، والتقى بالرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة.

وبحث بلينكن مع الرئيس عباس، تطورات الأوضاع في المنطقة مع استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والعلاقات الثنائية.

كما وعقد الوزير الأميركي، لقاءً مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبحث معه التصعيد في المنطقة، والعلاقات الثنائية، والملف الإيراني.

أخبار ذات صلة

أربعة قتلى على الأقل في زلزال ضرب إندونيسيا

أربعة قتلى على الأقل في زلزال ضرب إندونيسيا

وزير الدفاع الأميركي يعتزم زيارة إسرائيل خلال الشهر الحالي

وزير الدفاع الأميركي يعتزم زيارة إسرائيل خلال الشهر الحالي

شاهد: مظاهرات احتجاجية بالقرب من مقر نتنياهو في القدس

شاهد: مظاهرات احتجاجية بالقرب من مقر نتنياهو في القدس

إدارة بايدن توجّه تحذيراً لنتنياهو بشأن نقل صلاحيات لسموترتيش بالضفة

إدارة بايدن توجّه تحذيراً لنتنياهو بشأن نقل صلاحيات لسموترتيش بالضفة

زلزال تركيا وسوريا: حصيلة الضحايا تقترب من 20 ألف قتيل

زلزال تركيا وسوريا: حصيلة الضحايا تقترب من 20 ألف قتيل

غوتيريش: الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا من أكبر الكوارث الطبيعية بالمنطقة

غوتيريش: الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا من أكبر الكوارث الطبيعية بالمنطقة

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

حزب يميني يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في إسرائيل

حزب يميني يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: إعفاء المتقاعدين العسكريين من حجة العزوبية عند إقرار الحالة الاجتماعية

غزة: إعفاء المتقاعدين العسكريين من حجة العزوبية عند إقرار الحالة الاجتماعية

القواسمي لوفد من الحزب الجمهوري: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها وليس مكافأتها

القواسمي لوفد من الحزب الجمهوري: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها وليس مكافأتها

سلطة المياه توضح حدوث مشاكل فنية لدى شركة (ميكروت)

سلطة المياه توضح حدوث مشاكل فنية لدى شركة (ميكروت)

رئيس الوزراء يتسلم تقرير جهاز الضابطة الجمركية لعام 2022

رئيس الوزراء يتسلم تقرير جهاز الضابطة الجمركية لعام 2022

وكيل وزارة الخارجية تطالب الدنمارك الاعتراف بدولة فلسطين

وكيل وزارة الخارجية تطالب الدنمارك الاعتراف بدولة فلسطين

(حماس) ترحّب بإعلان محكمة العدل تحديد تواريخ للردّ حول ماهية الاحتلال

(حماس) ترحّب بإعلان محكمة العدل تحديد تواريخ للردّ حول ماهية الاحتلال

مستوطنون يقتحمون خربة الدير بالأغوار الشمالية

مستوطنون يقتحمون خربة الدير بالأغوار الشمالية

بمشاركة فلسطين: انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة

بمشاركة فلسطين: انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة

منوعات

أحلام الشامسي لإحدى المتابعات: شيلي حجابك واسحبي عليه السيفون

أحلام الشامسي لإحدى المتابعات: شيلي حجابك واسحبي عليه السيفون

ديزني تعلن عن أجزاء جديدة من&quot;Frozen &quot;

ديزني تعلن عن أجزاء جديدة من"Frozen "

محمود الليثي يكشف أسرارًا جريئة عن حياته لأول مرة

محمود الليثي يكشف أسرارًا جريئة عن حياته لأول مرة

بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة

بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة

بأجواء رومانسية.. عقيل الرئيسي يحتفل بعيد ميلاد فرح الهادي الـ 28

بأجواء رومانسية.. عقيل الرئيسي يحتفل بعيد ميلاد فرح الهادي الـ 28

السوبرانو فاطمة سعيد تعيد أغنية &quot;مصر هي أمي&quot; إلى الأذهان

السوبرانو فاطمة سعيد تعيد أغنية "مصر هي أمي" إلى الأذهان

ماذا طلبت الفنانة يسرا من الاتحاد الأوروبي بعد زلزال سوريا ؟

ماذا طلبت الفنانة يسرا من الاتحاد الأوروبي بعد زلزال سوريا ؟

بالفيديو.. بلقيس تتبرع بمبلغ ضخم لسوريا

بالفيديو.. بلقيس تتبرع بمبلغ ضخم لسوريا

لن تصدق كم يتقاضى كريستيانو رونالدو في الثانية!

لن تصدق كم يتقاضى كريستيانو رونالدو في الثانية!

هل عادت الإعلامية إسعاد يونس للعمل مجدداً؟

هل عادت الإعلامية إسعاد يونس للعمل مجدداً؟

عربي

المبعوث الأممي لسوريا: يجب عدم &quot;تسييس&quot; ملف المساعدات للمتضررين

المبعوث الأممي لسوريا: يجب عدم "تسييس" ملف المساعدات للمتضررين

لبنان: مستعدون لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات لسوريا

لبنان: مستعدون لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات لسوريا

المغرب: تدخل البرلمان الأوروبي بشؤوننا الداخلية يتناقض مع العلاقات الثنائية

المغرب: تدخل البرلمان الأوروبي بشؤوننا الداخلية يتناقض مع العلاقات الثنائية

شرط سوري لقبول المساعدات في مواجهة آثار الزلزال

شرط سوري لقبول المساعدات في مواجهة آثار الزلزال