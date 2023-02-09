وزير الدفاع الأميركي يعتزم زيارة إسرائيل خلال الشهر الحالي

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيصل إلى إسرائيل في وقت لاحق من الشهر الحالي.ووفق ما نقله هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مسؤول مطلع فإن، "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيصل إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر في ظل التوترات الأمنية".وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى مدينة رام الله، والتقى بالرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة.وبحث بلينكن مع الرئيس عباس، تطورات الأوضاع في المنطقة مع استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والعلاقات الثنائية.كما وعقد الوزير الأميركي، لقاءً مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبحث معه التصعيد في المنطقة، والعلاقات الثنائية، والملف الإيراني.