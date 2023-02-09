غزة: إعفاء المتقاعدين العسكريين من حجة العزوبية عند إقرار الحالة الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية، الخميس، توافقها مع هيئة التقاعد الفلسطينية على إعفاء المتقاعدين العسكريين من تقديم حجة العزوبية لبنات المتقاعد عند إقرار الحالة الاجتماعية.وأوضحت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، أن هذا القرار يخص المتقاعدين الأحياء فقط، مشددة على ضرورة تقديم ورثة المتقاعد المتوفي حجة العزوبية سنويا كما هو معتاد.وأكدت أن أولياء الأمور يتحملون المسؤولية الكاملة عن البيانات التي يقدمونها لهيئة التقاعد الفلسطينية.