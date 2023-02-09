شاهد: مظاهرات احتجاجية بالقرب من مقر نتنياهو في القدس









رام الله - دنيا الوطنشارك مئات من الإسرائيليين في احتجاجات على خطط الحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإدخال إصلاحات على النظام القضائي.ووفق ما نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن مظاهرات انطلقت في شارع غزة بالقدس بالقرب من مقر إقامة نتنياهو احتجاجاً على التغيرات في النظام القضائي.وستسمح الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل للبرلمان الإسرائيلي بإلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدا.كما ستغير الإصلاحات المقترحة النظام الذي يتم عبره تعيين القضاة، مما يمنح السياسيين مزيدا من السيطرة على القضاء.