دولي

شاهد: مظاهرات احتجاجية بالقرب من مقر نتنياهو في القدس

شاهد: مظاهرات احتجاجية بالقرب من مقر نتنياهو في القدس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شارك مئات من الإسرائيليين في احتجاجات على خطط الحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإدخال إصلاحات على النظام القضائي.

ووفق ما نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن مظاهرات انطلقت في شارع غزة بالقدس بالقرب من مقر إقامة نتنياهو احتجاجاً على التغيرات في النظام القضائي.

وستسمح الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل للبرلمان الإسرائيلي بإلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدا.

كما ستغير الإصلاحات المقترحة النظام الذي يتم عبره تعيين القضاة، مما يمنح السياسيين مزيدا من السيطرة على القضاء.

 


أخبار ذات صلة

وزير الدفاع الأميركي يعتزم زيارة إسرائيل خلال الشهر الحالي

وزير الدفاع الأميركي يعتزم زيارة إسرائيل خلال الشهر الحالي

شاهد: مظاهرات احتجاجية بالقرب من مقر نتنياهو في القدس

شاهد: مظاهرات احتجاجية بالقرب من مقر نتنياهو في القدس

إدارة بايدن توجّه تحذيراً لنتنياهو بشأن نقل صلاحيات لسموترتيش بالضفة

إدارة بايدن توجّه تحذيراً لنتنياهو بشأن نقل صلاحيات لسموترتيش بالضفة

زلزال تركيا وسوريا: حصيلة الضحايا تقترب من 20 ألف قتيل

زلزال تركيا وسوريا: حصيلة الضحايا تقترب من 20 ألف قتيل

غوتيريش: الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا من أكبر الكوارث الطبيعية بالمنطقة

غوتيريش: الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا من أكبر الكوارث الطبيعية بالمنطقة

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

حزب يميني يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في إسرائيل

حزب يميني يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في إسرائيل

اليوم الرابع.. ضحايا الزلزال يتجاوز الـ 15 ألف قتيل

اليوم الرابع.. ضحايا الزلزال يتجاوز الـ 15 ألف قتيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: إعفاء المتقاعدين العسكريين من حجة العزوبية عند إقرار الحالة الاجتماعية

غزة: إعفاء المتقاعدين العسكريين من حجة العزوبية عند إقرار الحالة الاجتماعية

القواسمي لوفد من الحزب الجمهوري: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها وليس مكافأتها

القواسمي لوفد من الحزب الجمهوري: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها وليس مكافأتها

سلطة المياه توضح حدوث مشاكل فنية لدى شركة (ميكروت)

سلطة المياه توضح حدوث مشاكل فنية لدى شركة (ميكروت)

رئيس الوزراء يتسلم تقرير جهاز الضابطة الجمركية لعام 2022

رئيس الوزراء يتسلم تقرير جهاز الضابطة الجمركية لعام 2022

وكيل وزارة الخارجية تطالب الدنمارك الاعتراف بدولة فلسطين

وكيل وزارة الخارجية تطالب الدنمارك الاعتراف بدولة فلسطين

مستوطنون يقتحمون خربة الدير بالأغوار الشمالية

مستوطنون يقتحمون خربة الدير بالأغوار الشمالية

بمشاركة فلسطين: انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة

بمشاركة فلسطين: انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة

الاحتلال يخطر بهدم منزلين وإزالة بسطات تجارية شمال شرق جنين

الاحتلال يخطر بهدم منزلين وإزالة بسطات تجارية شمال شرق جنين

منوعات

أحلام الشامسي لإحدى المتابعات: شيلي حجابك واسحبي عليه السيفون

أحلام الشامسي لإحدى المتابعات: شيلي حجابك واسحبي عليه السيفون

ديزني تعلن عن أجزاء جديدة من&quot;Frozen &quot;

ديزني تعلن عن أجزاء جديدة من"Frozen "

محمود الليثي يكشف أسرارًا جريئة عن حياته لأول مرة

محمود الليثي يكشف أسرارًا جريئة عن حياته لأول مرة

بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة

بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة

بأجواء رومانسية.. عقيل الرئيسي يحتفل بعيد ميلاد فرح الهادي الـ 28

بأجواء رومانسية.. عقيل الرئيسي يحتفل بعيد ميلاد فرح الهادي الـ 28

السوبرانو فاطمة سعيد تعيد أغنية &quot;مصر هي أمي&quot; إلى الأذهان

السوبرانو فاطمة سعيد تعيد أغنية "مصر هي أمي" إلى الأذهان

ماذا طلبت الفنانة يسرا من الاتحاد الأوروبي بعد زلزال سوريا ؟

ماذا طلبت الفنانة يسرا من الاتحاد الأوروبي بعد زلزال سوريا ؟

بالفيديو.. بلقيس تتبرع بمبلغ ضخم لسوريا

بالفيديو.. بلقيس تتبرع بمبلغ ضخم لسوريا

لن تصدق كم يتقاضى كريستيانو رونالدو في الثانية!

لن تصدق كم يتقاضى كريستيانو رونالدو في الثانية!

هل عادت الإعلامية إسعاد يونس للعمل مجدداً؟

هل عادت الإعلامية إسعاد يونس للعمل مجدداً؟

عربي

المبعوث الأممي لسوريا: يجب عدم &quot;تسييس&quot; ملف المساعدات للمتضررين

المبعوث الأممي لسوريا: يجب عدم "تسييس" ملف المساعدات للمتضررين

لبنان: مستعدون لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات لسوريا

لبنان: مستعدون لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات لسوريا

المغرب: تدخل البرلمان الأوروبي بشؤوننا الداخلية يتناقض مع العلاقات الثنائية

المغرب: تدخل البرلمان الأوروبي بشؤوننا الداخلية يتناقض مع العلاقات الثنائية

شرط سوري لقبول المساعدات في مواجهة آثار الزلزال

شرط سوري لقبول المساعدات في مواجهة آثار الزلزال