القواسمي لوفد من الحزب الجمهوري: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها وليس مكافأتها

رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي وفداً قيادياً من الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أطلعهم على تفاصيل الوضع الميداني والجرائم الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وسياسة حكومة (سموتريتش- بن غفير نتانياهو) الفاشية المتطرفة.وقال القواسمي للوفد إن:"الشعب الفلسطيني يتعرض على أيدي إسرائيل للظلم والاضطهاد والقتل وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وهي تمارس سياسة الفصل العنصري والابارتهايد ضد شعبنا، وتمارس أبشع أشكال التنكيل والتعذيب بشتى أنواعه، وتعمل بطريقة مننهجه على وأد أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران ٦٧، مشددا على أنه من الواجب محاسبة إسرائيل على جرائمها وليس مكافأتها".وأوضح القواسمي للوفد أن "الشعب الفلسطيني مناضل وصاحب حق أصيل في وطنه فلسطين،وهو ليس إرهابيا كما تدعي إسرائيل، وأن الإرهابي هو من يحتل الآخر ويخرق القانون الدولي، ويطبق سياسة التطهير العرقي والفصل العنصري ، ويصر على الاستعمار ونفي الآخر".