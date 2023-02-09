الخارجية: وصول فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة إلى تركيا وسوريا

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية والمغتربين إن وفد فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة وصل إلى الجمهورية التركية والسورية.ووقال الوزراة في تصريح مقتضب إن السفير فائد مصطفى كان في استقبال الوفد بمطار اسطنبول وكذلك وصل وفد آخر من دولة فلسطين إلى الجمهورية العربية السورية.وقد أفادت التقارير الأخيرة، بأن حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين الماضي، بلغت 19 ألفا و863 قتيلا، بحسب أرقام رسمية نشُرت اليوم، الخميس، مع تضاؤل فرص إنقاذ من تبقى، بعد مرور ثلاثة أيام على الزلزال المدمر.