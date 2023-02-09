سلطة المياه توضح حدوث مشاكل فنية لدى شركة (ميكروت)

رام الله - دنيا الوطنتعلن سلطة المياه عن حدوث مشاكل فنية لدى شركة ميكروت أدت الى تخفيض معدل تزويد المياه وعدم استقرار الضخ لمصادر عش الغراب المزودة لمناطق بيت ساحور وبلدة الشواورة وبئر هيروديون رقم (2) المزود لخط واد شاهين والمستفيدين منه.وتشير سلطة المياه الى انه جاري المتابعة من قبل الطواقم المختصة مع الشركة للاسراع في اعادة تشغيل مضخات محطة عش غراب والعمل على إعادة تشغيل بئر هيروديون 2 لعودة الضخ كما كان سابقا.كما وتعلن سلطة المياه ان شركة ميكروت ستعمل على تخفيض معدل التزويد للمحطة التي تغذي خزان حلحول المزود الرئيسي لمحافظة الخليل وبعض مناطق محافظة بيت لحم ابتداء من 19/2/2023 الى 7/3/2023 نتيجة لقيامها بأعمال الصيانة اللازمة فيما يتعلق بهذه المحطة.وستتم المتابعة للتأكد من انتهاء أعمال الصيانة اللازمة لتتم عودة ضخ الكميات كما كانت في السابق. كما ستعمل سلطة المياه على وضع برنامج توزيع مؤقت لفترة التخفيض.