وزير الزراعة يكرّم المدير العام لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لانتهاء مهامه في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الزراعة رياض عطاري في مكتبه بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الخميس، المدير العام لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" توشيا آبي وذلك غاية وداعه وتكريمه بمناسبة انتهاء مهامه في فلسطين. وتم خلال اللقاء استعراض لأهم المشاريع الحيوية التي قدمتها جايكا للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية.وقدم وزير الزراعة شكره لآبي، مشيدًا بالجهود التي قدمتها الحكومة اليابانية للقطاع الزراعي وللقطاعات الأخرى ضمن جهود بناء دولة فلسطين. منوهًا الى أن الدعم الذي قدمته جايكا كان له الأثر الكبير في تطوير خدمات وزارة الزراعة، ورفع قدرات طاقم الوزارة خاصة في مجال الإرشاد والخدمات البيطرية وتوفير المعدات والاحتياجات التشغيلية لعدد من مرافق وزارة الزراعة، وتدريب طواقم الزراعة في دول شرق آسيا ضمن برنامج السيباد.بدوره أشاد آبي بالدور الكبير الذي لعبته وزارة الزراعة في تنفيذ المشاريع والأنشطة بشكل مثالي منوهًا الى التنظيم الكبير والدقيق الذي سلكته وزارة الزراعة في التعاطي مع المنح المقدمة من الحكومة اليابانية عبر الوكالة اليابانية.وفي ختام اللقاء كرم وزير الزراعة آبي على جهوده الشخصية وجهود حكومة بلاده في دعم القطاع الزراعي الفلسطيني مقدماً له هدايا ذات رمزية للتراث الفلسطيني والقطاع الزراعي.وقد حضر اللقاء وكيل مساعد الإدارة والتخطيط أ. احمد زكارنة، ومدير عام الخدمات البيطرية الدكتور ابراهيم سلامة، ومدير عام الارشاد والتنمية الريفية م. صلاح الدين البابا، ومدير عام المنظمات غير الحكومية م. أشرف عنبتاوي، ومدير عام ديوان الوزير فاطمة ارشيد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة والاعلام م. محمود فطافطة، ونورس منصور منسق قطاع الزراعة في مكتب جايكا فلسطين.