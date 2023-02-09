إدارة بايدن توجّه تحذيراً لنتنياهو بشأن نقل صلاحيات لسموترتيش بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن إدارة بايدن حذّرت حكومة نتنياهو من أي نقل للسلطات في الضفة الغربية إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.ووفق ما نقله موقع (واللا) الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبيرين مطلعان على المحادثات بين الأطراف القول: إن "إدارة بايدن ستتعامل مع أي نقل للسلطات في الضفة الغربية إلى سموترتيش كإجراء ضم".وبحسب (واللا) فإنه من المتوقع أن يقرر نتنياهو قريبًا ما إذا كان سيتم تطبيق اتفاق الائتلاف وكيفية تطبيقه.وينص اتفاق الائتلاف على أن يتولى سموتريتش سلطة تنسيق العمليات في مناطق السلطة والإدارة المدنية، تتعلق هذه الصلاحيات بشكل أساسي بالمستوطنات ومكانتها.