زلزال تركيا وسوريا: حصيلة الضحايا تقترب من 20 ألف قتيل

رام الله - دنيا الوطنأفادت التقارير الأخيرة، بأن حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين الماضي، 19 ألفا و863 قتيلا، بحسب أرقام رسمية نشُرت اليوم، الخميس، مع تضاؤل فرص إنقاذ من تبقى، بعد مرور ثلاثة أيام على الزلزال المدمر.بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد قتلى الزلزال وصل إلى 16,546 وأكثر من 66 ألف مصاب.كما وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن قتلى الزلزال ارتفع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى 1347.في حين، ارتفع حصيلة ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 3317 قتيلا وأكثر من 5 آلاف مصابوفي سياق متصل، يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا، اليوم الخميس، في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض مع تضاؤل فرص إنقاذهم، بعد مرور ثلاثة أيام على الزلزال.ودخلت أول قافلة مساعدات بعد الزلزال المدمر، اليوم، إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سوريا، والخاضعة لسيطرة المعارضة، في شمال سورية، وفق ما أفاد المسؤول الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا، مازن علوش.وبينما تعمل الحفارات ليلًا نهارًا بلا توقف، يحول الانخفاض الجديد في درجات الحرارة، إلى جحيم الظروف المعيشية للناجين الذين ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه.