شؤون فلسطينية

اشتية: الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية تضع الحكومة بوضع مالي صعب

اشتية: الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية تضع الحكومة بوضع مالي صعب
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال لقائه وزير الدولة للسياسة الخارجية الدنماركية جاسبر مولر سورنسن، أن الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من الأموال الفلسطينية، تضع الحكومة بوضع مالي صعب، إضافة لسرقة المياه والسيطرة على المقدرات والموارد الطبيعية الأخرى، وحرمان الفلسطينيين من استغلالها.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية للوزير الدنماركي، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بحضور ممثل الدنمارك لدى فلسطين كيتل كارلسن.

ودعا اشتية لتنسيق الجهود ما بين الدول الأوروبية المؤمنة بحل الدولتين للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لحماية حل الدولتين الذي تعمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تدميره.

وأطلع اشتية ضيفه على تطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما بوجود حكومة إسرائيلية متطرفة تضم مستوطنين مدانين بجرائم، تدفع لمزيد من القتل والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، وتسريع وتيرة وكثافة الاستيطان، وتهويد القدس.

وقال رئيس الوزراء إن "إسرائيل تفرض حالة فصل عنصري (أبارتهايد) بالأمر الواقع والتشريع وهذا الأمر وثقته تقارير لمؤسسات دولية مرموقة، مثل هيومان رايتس ووتش، وأمنستي، وكذلك إسرائيلية مثل بتسيلم."

ودعا رئيس الوزراء أوروبا إلى الانتقال من وسم منتجات المستوطنات إلى مقاطعتها، ومقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في المستوطنات، واتخاذ إجراءات بحق من يحمل جنسياتها من المستوطنين، وذلك تجسيدا لإيمانها بالقانون الدولي الذي يجرم الاستيطان.

وأشار اشتية الى أن الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من الأموال الفلسطينية، تضع الحكومة بوضع مالي صعب، إضافة لسرقة المياه والسيطرة على المقدرات والموارد الطبيعية الأخرى، وحرمان الفلسطينيين من استغلالها، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الدنماركي لفلسطين وموقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد مولر سورنسن موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، مشددا على الالتزام باستكمال الجهود المبذولة لدعم فلسطين.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقتحمون خربة الدير بالأغوار الشمالية

مستوطنون يقتحمون خربة الدير بالأغوار الشمالية

اشتية: الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية تضع الحكومة بوضع مالي صعب

اشتية: الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية تضع الحكومة بوضع مالي صعب

بمشاركة فلسطين: انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة

بمشاركة فلسطين: انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة

الاحتلال يخطر بهدم منزلين وإزالة بسطات تجارية شمال شرق جنين

الاحتلال يخطر بهدم منزلين وإزالة بسطات تجارية شمال شرق جنين

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شمال قطاع غزة

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شمال قطاع غزة

استشهاد شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل

استشهاد شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل

الاحتلال يصادق على مخططات استيطانية جديدة في القدس المحتلة

الاحتلال يصادق على مخططات استيطانية جديدة في القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل شقيقين من تل السبع بزعم المتاجرة بالسلاح مع &quot;الجهاد&quot; بالضفة

الاحتلال يعتقل شقيقين من تل السبع بزعم المتاجرة بالسلاح مع "الجهاد" بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون خربة الدير بالأغوار الشمالية

مستوطنون يقتحمون خربة الدير بالأغوار الشمالية

الاحتلال يصادق على مخططات استيطانية جديدة في القدس المحتلة

الاحتلال يصادق على مخططات استيطانية جديدة في القدس المحتلة

دعوات للحشد بحملة &quot;الفجر العظيم&quot; بالأقصى ومواجهة الهدم في سلوان

دعوات للحشد بحملة "الفجر العظيم" بالأقصى ومواجهة الهدم في سلوان

الهباش يعزي وزير الأوقاف السوري بضحايا كارثة الزلزال

الهباش يعزي وزير الأوقاف السوري بضحايا كارثة الزلزال

الاحتلال يخطر بوقف البناء في 8 منازل ومزرعة في &quot;دوما&quot; جنوب نابلس

الاحتلال يخطر بوقف البناء في 8 منازل ومزرعة في "دوما" جنوب نابلس

المكتبة الوطنيّة تعقد ندوة لمناقشة مناقشة كتاب &quot;الأرشيفات في إسرائيل والرّواية التاريخيّة الإسرائيليّة والنّكبة&quot;

المكتبة الوطنيّة تعقد ندوة لمناقشة مناقشة كتاب "الأرشيفات في إسرائيل والرّواية التاريخيّة الإسرائيليّة والنّكبة"

هيئة الأسرى: اللواء أبو بكر والسفير الفرا يجتمعان بممثلي وزارة الخارجية البلجيكية

هيئة الأسرى: اللواء أبو بكر والسفير الفرا يجتمعان بممثلي وزارة الخارجية البلجيكية

نقابة الصحفيين تنعى عضو أمانتها العامة بسام درويش

نقابة الصحفيين تنعى عضو أمانتها العامة بسام درويش

منوعات

أحلام الشامسي لإحدى المتابعات: شيلي حجابك واسحبي عليه السيفون

أحلام الشامسي لإحدى المتابعات: شيلي حجابك واسحبي عليه السيفون

ديزني تعلن عن أجزاء جديدة من&quot;Frozen &quot;

ديزني تعلن عن أجزاء جديدة من"Frozen "

محمود الليثي يكشف أسرارًا جريئة عن حياته لأول مرة

محمود الليثي يكشف أسرارًا جريئة عن حياته لأول مرة

بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة

بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة

بأجواء رومانسية.. عقيل الرئيسي يحتفل بعيد ميلاد فرح الهادي الـ 28

بأجواء رومانسية.. عقيل الرئيسي يحتفل بعيد ميلاد فرح الهادي الـ 28

السوبرانو فاطمة سعيد تعيد أغنية &quot;مصر هي أمي&quot; إلى الأذهان

السوبرانو فاطمة سعيد تعيد أغنية "مصر هي أمي" إلى الأذهان

ماذا طلبت الفنانة يسرا من الاتحاد الأوروبي بعد زلزال سوريا ؟

ماذا طلبت الفنانة يسرا من الاتحاد الأوروبي بعد زلزال سوريا ؟

بالفيديو.. بلقيس تتبرع بمبلغ ضخم لسوريا

بالفيديو.. بلقيس تتبرع بمبلغ ضخم لسوريا

لن تصدق كم يتقاضى كريستيانو رونالدو في الثانية!

لن تصدق كم يتقاضى كريستيانو رونالدو في الثانية!

هل عادت الإعلامية إسعاد يونس للعمل مجدداً؟

هل عادت الإعلامية إسعاد يونس للعمل مجدداً؟

عربي

المبعوث الأممي لسوريا: يجب عدم &quot;تسييس&quot; ملف المساعدات للمتضررين

المبعوث الأممي لسوريا: يجب عدم "تسييس" ملف المساعدات للمتضررين

لبنان: مستعدون لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات لسوريا

لبنان: مستعدون لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات لسوريا

المغرب: تدخل البرلمان الأوروبي بشؤوننا الداخلية يتناقض مع العلاقات الثنائية

المغرب: تدخل البرلمان الأوروبي بشؤوننا الداخلية يتناقض مع العلاقات الثنائية

شرط سوري لقبول المساعدات في مواجهة آثار الزلزال

شرط سوري لقبول المساعدات في مواجهة آثار الزلزال