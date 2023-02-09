غوتيريش: الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا من أكبر الكوارث الطبيعية بالمنطقة

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، بأن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا من أكبر الكوارث الطبيعية في المنطقة، لافتًا إلى أن عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا يتزايد بشكل مضطردوقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن: "أول قافلة تابعة للأمم المتحدة دخلت قبل ساعات إلى شمالي سوريا عبر باب الهوى"وتابع غوتيريش خلال تصريح صحفي بأن: "آلاف المباني في تركيا وسوريا انهارت وعشرات الآلاف يعانون ظروف الشتاء القاسيةولفت إلى أن :"القافلة التي دخلت إلى سوريا مؤلفة من 6 شاحنات تتضمن الخيام وغيرها من مواد الإغاثة".وقال غوتيريش إن: "الطرق متضررة وحان الوقت لاستكشاف جميع السبل الممكنة لإيصال المساعدات لكل المناطق المتضررة، مشيرًا إلى أن :"هناك أمران هامان لتقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال هما توفير إمكانية الوصول لهم والموارد".وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن مسؤول المساعدات بالمنظمة موجود في تركيا وسيزور سوريا لتقييم الاحتياجات، منوهًا إلى أن :"المنظمة بحاجة إلى موارد للاستجابة للزلزال في سوريا".