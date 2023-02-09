الاحتلال يخطر بهدم منزلين وإزالة بسطات تجارية شمال شرق جنين

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شقيقين من بلدة الجلمة شمال شرق مدينة جنين، بهدم منزليهما، وعشرات المواطنين بإزالة بسطاتهم التجارية الواقعة على شارع جنين –الناصرة، قرب الحاجز العسكري.وقال رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة، إن قوات الاحتلال سلمت الشقيقين جمال وهشام محمود أبو فرحة، إخطارين بهدم منزليهما الواقعين عند مدخل قرية الجلمة، كما أخطرت عشرات المواطنين بإزالة بسطاتهم التجارية في المنطقة، بحجة قربها من حاجز الجلمة العسكري.