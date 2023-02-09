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شؤون فلسطينية

دعوات للحشد بحملة "الفجر العظيم" بالأقصى ومواجهة الهدم في سلوان

دعوات للحشد بحملة "الفجر العظيم" بالأقصى ومواجهة الهدم في سلوان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت دعوات مقدسية اليوم الخميس، للمشاركة والحشد بشكل واسع في حملة "الفجر العظيم" غداً الجمعة، في المسجد الأقصى، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين في فرض وقائع تهويدية جديدة بحق المسجد المبارك.

وشددت الدعوات على أهمية مواصلة الرباط في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بهدف إفشال مخططات الاحتلال وزعران المستوطنين.

وتأتي الحملة لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهد تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.

 وفي سياق متصل، انطلقت دعوات مقدسية لإقامة صلاة الجمعة غداً، أمام البناية المهددة بالهدم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وتصاعد الخطر على منازل المقدسيين في بلدة سلوان، من حدوث انهيارات، بعد أن هدمت قوات الاحتلال سوراً استنادياً يعود لعائلة أبو تايه قبل أيام.

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