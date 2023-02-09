الهباش يعزي وزير الأوقاف السوري بضحايا كارثة الزلزال





وقدم له أحر التعازي والمواساة باسم الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني للحكومة والشعب السوري الشقيق، ولعائلات الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة في جمهوريتي سوريا وتركيا قبل أيام.



وقال الهباش، خلال المكالمة الهاتفية، ان الشعب الفلسطيني وقيادته يتمنون للشعب السوري الشقيق والدولة السورية النهوض عقب هذا المصاب الجلل، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى

والمصابين بالشفاء العاجل.



من جانبه شكر وزير الأوقاف السوري الهباش على هذه المكالمة، مؤكداً أن الشعبين الفلسطيني والسوري تربطهم علاقات وثيقة وأخوية صادقة، داعياً الله عز وجل أن ينعم البلدين بالطمأنينة والسلام.







رام الله - دنيا الوطنهاتف الشيخ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الخميس، الشيخ الدكتور محمد عبد الستار، وزير الأوقاف في الجمهورية العربية السورية.