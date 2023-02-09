الاحتلال يخطر بوقف البناء في 8 منازل ومزرعة في "دوما" جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف البناء في 8 منازل ومزرعة في قرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية من قرية دوما، وداهمت منازل سكنية ومنشآت زراعية للمواطنين.وسلمت قوات الاحتلال 9 إخطارات بوقف البناء، شملت 8 منازل، ومزرعة تعود للمواطن إبراهيم عبد الرزاق دوابشة.وتعود المنازل الثمانية لكل من عز الدين قيس دوابشة، وأنور فوزي سلاودة، ومأمون رشيد دوابشة (مكون من 3 طوابق)، وحازم عبد الجليل دوابشة (طابقين)، وأمين رشيد دوابشة، محمد نضال دوابشة (طابقين)، وآخر لمواطن من بلدة حزما.وكانت قوات الاحتلال هدمت، الأسبوع الماضي، منزلين في المنطقة الشرقية من قرية دوما، بدعوى عدم الترخيص، وشرد أكثر من 15 فردًا وتركهم في العراء.وتواجه قرية دوما ومحيطها 200 إخطار بوقف البناء والهدم لمنازل ومنشآت، بحجة بنائها في المناطق المصنفة "ج".وصعدت سلطات الاحتلال، خلال الأيام الماضية، من عمليات الهدم لمنازل ومنشآت الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.