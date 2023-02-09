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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: اللواء أبو بكر والسفير الفرا يجتمعان بممثلي وزارة الخارجية البلجيكية

هيئة الأسرى: اللواء أبو بكر والسفير الفرا يجتمعان بممثلي وزارة الخارجية البلجيكية
قدري أبو بكر
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، وسفير دولة فلسطين في بلجيكا والاتحاد الاوروبي ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، صباح اليوم الخميس، بممثلي وزارة الخارجية البلجيكية في مقر الوزارة في بروكسل.

واطلع اللواء أبو بكر نائبي وزير الخارجية للعلاقات الثنائية ولشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جوران كورمان وأوبير كورمان، ومسؤول ملف فلسطين في الوزارة فردريك كوبنس، على أوضاع الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وقال اللواء أبو بكر " الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لجرائم يومية مخالفة لكل الاعراف والقوانين الدولية، ويحرمون من الحد الادنى من حقوقهم كأسرى حركات تحرر، ويتعرضون للاعتداء والتنكيل العنصري والانتقامي، ومنحنى هذه الجرائم في تصاعد ".

وتحدث اللواء أبو بكر عن مجمل معاناة الأسرى والأسيرات، وركز على سياسة الاعتقال الاداري والأسرى المرضى واحتجاز الجثامين والأسيرات والأطفال والحبس المنزلي والأسرى القدامي، ومن صدر بحقهم احكام بالسجن المؤبد أو أحكام عالية، بالاضافة الى القرصنة وسرقة اموال ضرائب السلطة الفلسطينية.

وحذر اللواء أبو بكر من ترك مساحة للحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة، والتي تضع الأسرى الفلسطينيين هدفاً لها، وحجم الاعتداءات خلال الاسابيع الماضية خير دليل على ذلك، تحديداً في ظل تنامي اصوات المتطرفين من وزراء وسياسيين وعسكرين وعلى رأسهم ما يسمى بوزير الامن الداخلي إتيمار بن غفير.

وتمنى اللواء أبو بكر على وزارة الخارجية البلجيكية أن يكون لها دوراً حقيقياً في وضع حد لمعاناة الأسرى الفلسطينيين، واعطائهم حقوقهم، وعدم تركهم فريسة للإحتلال الاسرائيلي وادواته، ومسائلة هذه الحكومة المتطرفة التي تنادي بقتل الأسرى والأسيرات علناً، وأعطت الضوء الأخضر لشرطة وادارة السجن ووحدات القمع بحرية التصرف لفرض أمر واقع جديد مبني على أسس انتقامية وعقابية.

وحضر اللقاء الى جانب اللواء أبو بكر والسفير الفرا، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق عبد الناصر فروانة ومدير الاعلام ثائر شريتح، ونائب السفير حسان بلعاوي، والذي شهد الاجابة عن كل استفسارات ممثلي الوزارة

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