للدورة الشتوية.. "التعليم" بغزة تنشر أسماء وأماكن عقد الامتحان التطبيقي الشامل





وأكدت الوزارة أن الامتحان النظري سيبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء 14 - 15 شباط/ فبراير 2032، وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة، والامتحان العملي سيكون أيام (الخميس، الأحد، الاثنين) بتاريخ (16 – 19 – 20 شباط/ فبراير 2023م ) في عدد من الكليات.



ونشرت الوزارة كشف أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان لكل طالب في جميع التخصصات.





رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023م.