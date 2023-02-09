للدورة الشتوية.. "التعليم" بغزة تنشر أسماء وأماكن عقد الامتحان التطبيقي الشامل
أنهت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023م.
وأكدت الوزارة أن الامتحان النظري سيبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء 14 - 15 شباط/ فبراير 2032، وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة، والامتحان العملي سيكون أيام (الخميس، الأحد، الاثنين) بتاريخ (16 – 19 – 20 شباط/ فبراير 2023م ) في عدد من الكليات.
ونشرت الوزارة كشف أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان لكل طالب في جميع التخصصات.
ونشرت الوزارة كشف أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان لكل طالب في جميع التخصصات.
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