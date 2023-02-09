المبعوث الأممي لسوريا: يجب عدم "تسييس" ملف المساعدات للمتضررين

رام الله - دنيا الوطنأكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الخميس، أن الاستجابة الطارئة لضحايا الزلزال لا يجب أن تتعرض للتسييس.وقال بيدرسون، في تصريحات صحفية: "سنحاول الوصول إلى كل المناطق المتضررة في سوريا، ويجب القيام بكل ما يمكن لضمان عدم وجود معوقات أمام المساعدات الإنسانية".وأضاف: "نحن بحاجة للمساعدات العاجلة للمتضررين من الزلزال، وهناك حاجة ماسة لتقديم مساعدات لإنقاذ الأرواح"، مشيراً إلى أن المأساة في سوريا كبيرة جراء الزلزال.وتتواصل عمليات البحث عن ناجيين في تركيا وسوريا، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور ثلاثة أيام على الزلزال الذي تسبب في وفاة أكثر من 16400 شخص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.