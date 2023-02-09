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وزارة الأوقاف تطلق حملة "أغيثوهم" لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

وزارة الأوقاف تطلق حملة "أغيثوهم" لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا
آثار الزلزال الذي ضرب تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الخميس عن إطلاق حملة لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا تحت شعار (أغيثوهم) .

وأوضح البكري أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية باشرت الوزارة  بتنفيذ حملة لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا ستبدأ صباح يوم غد الجمعة من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة يوم الجمعة أو من خلال التبرع لرقم حساب خاص بالحملة هو (حملة أغيثوهم/ بنك فلسطين- رقم الحساب 602879 ) ، أو أرقام حسابات صندوق الزكاة الفلسطيني ( البنك الإسلامي الفلسطيني / 1501700 ، البنك الإسلامي العربي / 1023023، بنك الصفا / 10003099 ) .

ووجه البكري نداء لكل أبناء شعبنا للمشاركة في هذه الحملة وفق إمكانياتهم لمساندة إخواننا في سوريا وتركيا في ظل الأوضاع الكارثية التي يعانون منها نتيجة الزلزال . 

وقال البكري: "أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ستقوم بالتبرع بمبلغ 100 ألف دولار لصالح الحملة ، وأن الوزارة شكلت لجنة لترتيب إيصال التبرعات من خلال سفارتي دولة فلسطين في سوريا وتركيا وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

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