"الخارجية": 72 شهيداً من أبناء شعبنا حتى الآن حصيلة الزلزال المدمر





جاء ذلك بعد أن تم تأكيد وفاة المواطن الفلسطيني، حسن محمد ديمير وزوجته بعد انتشال جثمانيهما من تحت أنقاض منزلهما المدمر في مدينة "أديمان" التركية.





وأكد الديك أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشان سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.





رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير د.أحمد الديك أن عدد شهداء شعبنا جراء الزلزال حتى هذه اللحظة ارتفع ليصل إلى 72 شهيداً.