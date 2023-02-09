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لبنان: مستعدون لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات لسوريا

لبنان: مستعدون لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات لسوريا
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، إن بلاده مستعدة لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات التي ترد إلى سوريا من أي دولة أو جهة. 

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، وفدًا وزاريًا لبنانيًا برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، حيث نقل الوفد تعازي وتضامن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سوريا.

واستعرض أعضاء الوفد للرئيس الأسد الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال، من أجل تقديم المساعدة والتنسيق مع المؤسسات السورية التي تعمل على الأرض للإنقاذ والإغاثة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

بدوره، شكر الرئيس الأسد الوفد على "الإجراءات العملية التي قامت بها الحكومة اللبنانية من أجل تقديم وتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا، والتي تحقق آثارًا فعلية على الأرض، وتترك أثرًا معنويًا لدى الشعب السوري".

وأكد الرئيس الأسد أهمية التعاون بين لبنان وسوريا في جميع المجالات، انطلاقًا من الإمكانيات التي يمتلكها البلدان، والمصالح المشتركة التي تجمعهما.

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