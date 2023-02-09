"الديمقراطية": المنازل في مخيمات لبنان مهددة بالانهيار



وأكدت "دائرة اللاجئين وأونروا في الديمقراطية" بأن المشكلة قائمة منذ سنوات وتعود الى ما قبل العام 1996 عندما مُنِعَ اللاجئون من إدخال مواد بناء وترميم الى مخيماتهم، لكنها تأثرت خلال الأيام الماضية بعاملين: الأول الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا والذي زاد من تفاقم المشكلة، والعاصفة القوية التي ضربت لبنان مؤخرا وادت الى انهيار بعض اسطح وجدران المنازل في ظل وجود العائلة داخلها، كما حصل في مخيم الرشيدية وغيرها، ناهيك عن مئات المنازل المتصدعة والمتهالكة وتحتاج اما الى هدم وإعادة بناء او ترميم.



وحذرت "دائرة اللاجئين وأونروا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" من أن أي استهتار من قبل المعنيين، خاصة وكالة الغوث، قد يقود الى كوارث فعلية شاهدنا بعض نماذجها في العديد من المخيمات.





ودعت بهذا الإطار أونروا الى التصدي للتداعيات الأخرى التي تركتها العاصفة خاصة ما له علاقة بشبكات البنى التحية وضرورة صيانتها بشكل دوري، والتواصل بشكل سريع مع الدول المانحة لتوفير أموال تمكن من معالجة هذه المشكلة التي لا تحتمل أي انتظار.



رام الله - دنيا الوطندعت دائرة اللاجئين و(أونروا) في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، الجهات المعنية الى الإسراع في معالجة التداعيات التي تركتها العاصفة التي اجتاحت لبنان وادت الى اضرار كبيرة، خاصة في عدد من المخيمات الفلسطينية التي تشكو منازلها وبنيتها التحتية من مشكلات سبق وان حذرنا من النتائج المترتبة على تجاهلها وعدم معالجتها.وحمّلت "دائرة اللاجئين وأونروا في الجبهة الديمقراطية"، وكالة الغوث مسؤولية الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية المتعلقة بترميم المنازل المتصدعة والآيلة للسقوط والتي يزيد عددها على ستة آلاف منزل مرصودة من قبل (أونروا) التي دائما ما تضع المشكلة المالية سببا أساسياً يمنعها من القيام بدورها لجهة ترميم المنازل خاصة تلك التي لم تعد صالحة للسكن، رغم إقرارها بحقيقة وجود المشكلة.