عاجل

    إدارة الكوارث والطوارئ التركية: تسجيل 1117هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد

شؤون فلسطينية

أونروا: انتهاء إضراب العاملين في الضفة واستئناف تقديم كافة الخدمات

أونروا: انتهاء إضراب العاملين في الضفة واستئناف تقديم كافة الخدمات
أونروا تعلن انتهاء إضراب العاملين في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، عن سعادتها بانتهاء الإضراب الذي دعا إليه اتحاد العاملين في إقليم الضفة الغربية، بتاريخ 23 من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقالت (أونروا) في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه ابتداءً من صباح اليوم، انضم اليوم موظفو (أونروا) الذين شاركوا في الإضراب إلى أكثر من 400 موظف ممن لم يضربوا، و"هذا مهم جدا لاستئناف تقديم الخدمات بما في ذلك المدارس التي توفر التعليم لما يزيد عن 45,000 طالب وطالبة في مختلف مناطق الضفة الغربية".

وأضافت أن إدارة الوكالة ستنخرط في حوار مع اتحاد العاملين لبحث السبل اللازمة للمضي قدماً، على أن تجتمع قريبا لجنة فنية كممثل عن (أونروا) مع الاتحاد لحل القضايا العالقة.

وثمنت (أونروا) بشدة الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية، بما في ذلك دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية التي يمثلها الدكتور أحمد أبو هولي، فقد كانوا طرفا محوريا في الإسهام والمساعدة في تسوية الوضع الذي كان يؤثر بشكل كبير على حصول لاجئي فلسطين على الخدمات الأساسية في الضفة الغربية.

وقالت: إن حقوق الإنسان ورفاهية اللاجئين هي المحور الرئيسي لأي حوار، ويجب دائمًا إعطاء الأولوية لحصولهم على الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية على أي قضايا أخرى وفي كل الأوقات.

أخبار ذات صلة

مجلس الإفتاء الأعلى يندد باستباحة الدم الفلسطيني واضطهاد الأسرى

مجلس الإفتاء الأعلى يندد باستباحة الدم الفلسطيني واضطهاد الأسرى

نادي الأسير: إدارة سجن النقب تواصل التنكيل بحقّ 68 أسيرًا

نادي الأسير: إدارة سجن النقب تواصل التنكيل بحقّ 68 أسيرًا

&quot;الخارجية&quot;: محكمة العدل الدولية تحدد تواريخ وإجراءات المرافعات المكتوبة بشأن فتوى ماهية الاحتلال

"الخارجية": محكمة العدل الدولية تحدد تواريخ وإجراءات المرافعات المكتوبة بشأن فتوى ماهية الاحتلال

&quot;التعليم العالي&quot; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بتونس

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بتونس

&quot;الديمقراطية&quot;: المنازل في مخيمات لبنان مهددة بالانهيار

"الديمقراطية": المنازل في مخيمات لبنان مهددة بالانهيار

أونروا: انتهاء إضراب العاملين في الضفة واستئناف تقديم كافة الخدمات

أونروا: انتهاء إضراب العاملين في الضفة واستئناف تقديم كافة الخدمات

غزة: &quot;الأوقاف&quot; تدعو لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في مساجد القطاع

غزة: "الأوقاف" تدعو لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في مساجد القطاع

غزة: اللجنة القانونية بـ &quot;التشريعي&quot; تطلع على أوضاع اتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطيني

غزة: اللجنة القانونية بـ "التشريعي" تطلع على أوضاع اتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يوقع أوامر هدم منزلي الشهيد محمد صوف والأسير يونس هيلان

الاحتلال يوقع أوامر هدم منزلي الشهيد محمد صوف والأسير يونس هيلان

الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة المريضة رجاء كرسوع من نابلس

الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة المريضة رجاء كرسوع من نابلس

الاحتلال يعتزم هدم منزل عائلة الشهيد خيري علقم في القدس

الاحتلال يعتزم هدم منزل عائلة الشهيد خيري علقم في القدس

بلدية برشلونة تلغي اتفاقية التوأمة مع تل أبيب

بلدية برشلونة تلغي اتفاقية التوأمة مع تل أبيب

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 72

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 72

توقيع اتفاقية اختبار تطبيق &quot;دفعاتي&quot; لدى سلطة النقد الفلسطينية

توقيع اتفاقية اختبار تطبيق "دفعاتي" لدى سلطة النقد الفلسطينية

الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ينظم حملة مساعدات لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا

الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ينظم حملة مساعدات لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا

الرئيس عباس يهاتف الأسد ويعزيه بضحايا الزلزال

الرئيس عباس يهاتف الأسد ويعزيه بضحايا الزلزال

منوعات

تيم حسن يتبرع لضحايا الزلزال بسوريا بمبلغ صادم

تيم حسن يتبرع لضحايا الزلزال بسوريا بمبلغ صادم

نادين نجيم: ما قادرة احتفل بعيد ميلادي وهذا رابط التبرع

نادين نجيم: ما قادرة احتفل بعيد ميلادي وهذا رابط التبرع

لن تصدق كم يبلغ سعر فستان أحلام!

لن تصدق كم يبلغ سعر فستان أحلام!

بالفيديو.. مروان يونس يستهزئ بما تقدمه ياسمين عز

بالفيديو.. مروان يونس يستهزئ بما تقدمه ياسمين عز

ما حقيقة إنتاج جزء ثانٍ من فيلم الناظر؟

ما حقيقة إنتاج جزء ثانٍ من فيلم الناظر؟

أصالة نصري تهاجم متابع بعدما طلب منها مساعدة السوريين

أصالة نصري تهاجم متابع بعدما طلب منها مساعدة السوريين

أصالة نصري تصدم جمهورها بهذا الطلب بعد زلزال تركيا وسوريا!

أصالة نصري تصدم جمهورها بهذا الطلب بعد زلزال تركيا وسوريا!

بالصور.. عشيقة رونالدو جورجينا بإطلالة جذابة وملفتة في صحراء الدوحة

بالصور.. عشيقة رونالدو جورجينا بإطلالة جذابة وملفتة في صحراء الدوحة

تأجيل وإلغاء حفلات النجوم في العالم العربي نظراً للظروف المأساوية

تأجيل وإلغاء حفلات النجوم في العالم العربي نظراً للظروف المأساوية

شاهد.. الشيف بوراك ينهار بعد زلزال تركيا: الوضع صعب

شاهد.. الشيف بوراك ينهار بعد زلزال تركيا: الوضع صعب

عربي

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية جوهر تحركاتنا الدبلوماسية

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية جوهر تحركاتنا الدبلوماسية

لبحث التطبيع.. وفدٌ سوداني يزور تل أبيب الأيام المقبلة

لبحث التطبيع.. وفدٌ سوداني يزور تل أبيب الأيام المقبلة

فيديو.. طفلة سورية لـ &quot;المنقذ&quot;: إمي وإخواتي جوا ميتين

فيديو.. طفلة سورية لـ "المنقذ": إمي وإخواتي جوا ميتين

ليبيا: تعديل بالدستور يحدد صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء

ليبيا: تعديل بالدستور يحدد صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء