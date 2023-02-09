أونروا: انتهاء إضراب العاملين في الضفة واستئناف تقديم كافة الخدمات



وقالت (أونروا) في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه ابتداءً من صباح اليوم، انضم اليوم موظفو (أونروا) الذين شاركوا في الإضراب إلى أكثر من 400 موظف ممن لم يضربوا، و"هذا مهم جدا لاستئناف تقديم الخدمات بما في ذلك المدارس التي توفر التعليم لما يزيد عن 45,000 طالب وطالبة في مختلف مناطق الضفة الغربية".



وأضافت أن إدارة الوكالة ستنخرط في حوار مع اتحاد العاملين لبحث السبل اللازمة للمضي قدماً، على أن تجتمع قريبا لجنة فنية كممثل عن (أونروا) مع الاتحاد لحل القضايا العالقة.



وثمنت (أونروا) بشدة الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية، بما في ذلك دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية التي يمثلها الدكتور أحمد أبو هولي، فقد كانوا طرفا محوريا في الإسهام والمساعدة في تسوية الوضع الذي كان يؤثر بشكل كبير على حصول لاجئي فلسطين على الخدمات الأساسية في الضفة الغربية.



وقالت: إن حقوق الإنسان ورفاهية اللاجئين هي المحور الرئيسي لأي حوار، ويجب دائمًا إعطاء الأولوية لحصولهم على الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية على أي قضايا أخرى وفي كل الأوقات.







رام الله - دنيا الوطنأعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، عن سعادتها بانتهاء الإضراب الذي دعا إليه اتحاد العاملين في إقليم الضفة الغربية، بتاريخ 23 من كانون الثاني/ يناير الماضي.