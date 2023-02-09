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انطلاق فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة باتجاه سوريا وتركيا

انطلاق فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة باتجاه سوريا وتركيا
زلزال يضرب سوريا وتركيا
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، انطلق، صباح اليوم الخميس، فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة إلى تركيا وسوريا من أجل دعم جهود الإغاثة المحلية والدولية، بعد الزلزال المدمر، الذي ضرب البلدين.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، استعداد دولة فلسطين لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة، من أجل تقديم يد العون للأشقاء في سوريا وتركيا.

وأوضح أن الفريق سينقسم إلى مجموعتين فور وصوله إلى الأردن، وستنطلقان إلى تركيا وسوريا، وستباشران العمل فور وصولهما إلى المناطق المتضررة نتيجة الزلزال، مع الطواقم الدولية الأخرى العاملة في المستشفيات الميدانية، كما ستشاركان أيضاً في عمليات الانقاذ والإخلاء والإسعاف بالتنسيق مع السلطات المعنية في البلدين.

 يذكر أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، الذي تشرف عليه الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، يتكون من الدفاع المدني الفلسطيني، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارة الصحة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، برئاسة مساعد الوزير للتعاون الدولي، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، السفير عماد الزهيري.

يشار إلى أن فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة قد نفذ عدة مهمات إنسانية، كان آخرها في الباكستان، وسبق أن نفذ مهمات إغاثية في كل من: إندونيسيا، والكاريبي، وأميركا اللاتينية.

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