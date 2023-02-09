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حزب يميني يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في إسرائيل

حزب يميني يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في إسرائيل
حزب يميني يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي
رام الله - دنيا الوطن
هدد حزب (يهادوت هاتوراة)، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في إسرائيل، حال تراجع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو من خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي او من المبادئ المركزية فيها.

جاء ذلك على لسان مسؤولين كبار في الحزب، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فيما كما كشف مراسل إذاعة (كان)، أن أصوات مماثلة تتعالى من أحزاب أخرى في الائتلاف الحكومي.

وقال النائب في (كنيست) غدعون ساعر من (هاماحانيه همملاختي) في تصريح إذاعي، "انه لا يرى أي إشارات تدل على أن نتنياهو يطلب تليين هذه الإصلاحات أو تخفيفها، بل بالعكس "فإننا نشهد تسريع الإجراءات المكثفة لتغيير طريقة الحكم في دولة إسرائيل".

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