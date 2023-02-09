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شؤون فلسطينية

مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال خلال اقتحامها وادي الفارعة بطوباس

مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال خلال اقتحامها وادي الفارعة بطوباس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استهدف مقاومون فلسطينيون فجر اليوم الخميس، قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها منطقة وداي الفارعة جنوب مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأطلق مقاومون زخات كثيفة من الرصاص صوب جنود الاحتلال، وخاضوا اشتباكات مسلحة معهم خلال اقتحام منطقة وادي الفارعة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن إسماعيل المهداوي من المنطقة، وفتشته وعبثت في محتوياته.

وتواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقعت 10 عمليات مقاومة أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، ما أسفر عن إصابة مستوطن.

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