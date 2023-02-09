اليوم الرابع.. ضحايا الزلزال يتجاوز الـ 15 ألف قتيل

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد الضحايا (قتلى ومصابين) في كل من سوريا وتركيا إلى ما يزيد على 100 ألف، بينهم قرابة 16 ألف قتيل، وفق حصيلة غير نهائية.وقال مسؤولون إن 12391 شخصا لقوا مصرعهم في تركيا و3508 في سوريا جراء الزلزال الذي ضرب الاثنين الماضي البلدين، وبلغت قوته 7,8 درجات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى 15891.وفي ذات الوقت، تستمر الهزات الارتدادية، التالية للزلزال، حيث بلغ عددها أكثر 1052 هزة، بينما ضربت زلازل خفيفة فلسطين ولبنان وسوريا والجزائر.وفي وسط تركيا، وقعت عدة هزّات ارضية ارتدادية، فجر الخميس، وفق ما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مشيرة إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي حدثت منذ وقوع الزلزال وصل إلى 1052 هزة.وقالت جهات معنية في تركيا وسوريا إن إرقام الضحايا والمصابين مرشحة للارتفاع على وقع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين.