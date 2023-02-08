ارتفاع حصيلة زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 12 ألف قتيل



ووصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 20 حتى الآن، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.





رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 12 ألف قتيل، مساء اليوم الأربعاء، في حين يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في ظلّ طقس شديد البرودة.وأفاد مسؤولون ومسعفون عن مقتل 9057 شخصًا في تركيا و2992 آخرين في سوريا جراء زلزال الاثنين الذي بلغت شدّته 7,8 درجات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية غير النهائية إلى 12049 قتيلًا.ومع اتضاح هول الكارثة على نحو أكبر، فإن عدد الضحايا سيرتفع كثيرا على الأرجح، وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن هناك مخاوف من مقتل آلاف الأطفال.